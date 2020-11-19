20200827中天新聞 房仲賣古厝喊價1350萬 網友驚是「民雄鬼屋」

近日有房仲在臉書社團刊登「古厝建地每坪3.6萬」的出售訊息，不過網友仔細一看照片，發現該地竟然就是被封為全國10大鬼屋之首的「民雄鬼屋」！

謝姓房仲在多個臉書社團刊登「民雄劉家古厝建地，地坪：375坪，單價：每坪3.6萬。大坪數、低單價，既有景點好規劃」的售屋訊息，不過仔細看房仲所附照片，竟然就是大名鼎鼎的「民雄鬼屋」。

建於1929年的嘉義縣民雄鄉文隆村劉家古厝，因劉家後人陸續遷出，古厝閒置許久，加上靈異傳說不斷，成了知名的「民雄鬼屋」，還被封為全國10大鬼屋之首，也是愛好靈異探險人士必訪之地。

據傳，當年有婢女因遭受虐待，最後選擇投井自殺，日後又傳出日軍在此紮營時自殺，還傳出戰後有國軍進駐時不明原因開槍自殺，許多靈異傳聞不脛而走，因此每年農曆7月總吸引民眾前往朝聖，民雄鬼屋也成了當地知名的觀光景點。

謝姓房仲業者表示，這次要出售的土地位於鬼屋和咖啡店之間，包含鬼屋建物主體的一部分，這次出售的土地面積有375坪，包含劉家古厝的一部分，每坪開價3.6萬元、總價1350萬元。自2個多月前釋出出售的消息，詢問度非常高，甚至有住在美國的買家，透過台灣友人來詢問。

民雄鬼屋旁的咖啡店業者表示，鬼屋因閒置數十年，環境極為髒亂，民雄鄉公所曾來清理，但竟有遊客抱怨環境整理後，反而沒有「鬼屋」的感覺，所以之後就沒人再來清理；這次聽到鬼屋旁的土地要出售，大家也都很好奇買家對那塊地的規畫。

(中時新聞網)