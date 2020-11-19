中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）委員以7:0的絕對比數，決議「不予換照」。國民黨副祕書長、前立委柯志恩表示，7個人竟可毫無異議做出一致的決定，是告訴我們，連講都不用講、連演都不用演了嗎？

柯志恩在臉書直指NCC「通殺」中天，這個號稱有學者專家在內的7人小組，可以毫無異議做出一致的決定，簡直嚇死所有學者了。所謂的學者不是最該有獨立思考、邏輯思辯，及不受政治及意識形態的干擾，做出最符合公平正義的決定嗎？

7:0的數字讓柯志恩大感震驚，過去光是小學家長會，只要有學者家長在，連廁所要外包或自行打掃都可吵翻天，但此次中天換照，在社會上還存有這麼多不同聲音的時候，到底有無發揮學者該有的獨立辯證，「7:0這個數字是告訴我們，連講都不用講，或是連演都不用演了嗎？」

歷經萊豬進口、丁允恭、丁怡銘雙丁事件，柯志恩批民進黨「無力」振作、聲勢崩跌，關掉中天是要告訴選民，這個黨還是「有力」的可以給大家一個交代？「民進黨如此的扼殺不同言論且不以為意，就等著被民意反噬吧」。

今天NCC的委員竟以7:0的絕對比數「通殺」中天，給了不予換照的處分。 這個號稱有學者專家在內的七人小組，可以毫無異議的做出一致的決定，簡直嚇死所有的學者了。所謂的學者不是最該有獨立思考，邏輯思辯，及不受政治及意識形態的干擾，做出最符合公... 由柯志恩發佈於 2020年11月18日 星期三

(中時新聞網)