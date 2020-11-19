效力日職羅德隊的台灣強投陳偉殷結束的2020年賽季，他坦言這對他來說是特別的一年，自己的棒球生涯面臨選擇題，最後他決定離開大聯盟，回到自己職業生涯的起點——日職，並與羅德隊簽下合約，可惜最後沒能幫助球隊打進日本一。根據日媒報導，羅德隊與陳偉殷已經展開續約洽談，而陳偉殷也用自己座右銘「一生懸命」來告訴大家，自己雖然已有年紀，但期待新球季的心情沒有改變過。

此外陳偉殷也透露，自從2012年到美國打球後，不曾和老婆、小孩分開過超過兩星期，但今年他隻身赴日打球，老婆向他說「口罩用完就差不多能回家了。」透露家人在背後的全力支持，是他繼續奮戰的動力。

陳偉殷臉書全文：

2020年對我來說是很特別的一年，因為疫情關係讓整個春訓暫停，後來也因為美國球季縮短，讓自己重新抉擇是否要留在美國。

雖然後來決定離開大聯盟，但是我相信我的棒球生涯不會因為這次疫情關係而結束的。

在這邊真的要非常感謝千葉羅德讓我回歸到熟悉的NPB，原本想說今年可能會是一個空白的球季，因為這個機會，讓我在不只能回到日本打球還能夠打季後賽，可惜的是無法幫助球隊打進日本シリーズ。

從2012年到美國打球開始，不記得自己有曾經跟老婆與小孩分開過超過兩星期。今年因為疫情、簽證等狀況，只能把他們先留在台灣，還記得出發前，老婆要我口罩要戴好戴滿，她大概幫我準備了100個口罩吧，然後說「口罩用完的時候，就差不多可以回家了」。謝謝家人總是給我最大的支持，我知道在疫情期間的一切，還是讓你們擔心了。

接下來就是再次把自己準備好，準備迎接下一個球季。雖然媒體不斷提醒我今年已經35歲，但每一次季後準備，我的「期待新球季」的心情，還是沒有改變。

#一生懸命

(中時 )