35歲女星阿諾3年前和復合的工程師男友Allen在美國登記結婚，去年9月她宣布有喜，今年3月喜獲千金。昨(18日)她在IG分享跟米可白相約去看《孤味》，以為會哭得很慘就買了包面紙，沒想到沒用上到，倒是回家叫外送竟吃到小強用上。

本名涂珊的阿諾2015年和男友訂婚，後來閃電分手，隔年阿諾飛到美國和年薪500萬的男友上演大復合，2017年登記結婚。今年3月阿諾歷經7小時陣痛，總算平安生下女兒「丁香魚」，她透露當時幸好聽從專業建議採無痛分娩，「打了無痛分娩還是很痛，聽人說產婦以命換一命原來是真的。」

阿諾分享吃外送吃到蟑螂。（圖／翻攝自qqshanny IG）

阿諾5月上節目時鬆口罹患產後憂鬱，曾工作時聽到別人問候就大哭，直說：「我女兒紅屁股啦！」嚇壞眾人，她又表示女兒算是「高需求」的寶寶，加上阿諾捨不得放女兒哭，「丁香魚剛出生曾哭到忘記呼吸，讓我很有陰影，所以到現在都沒睡飽過。」

阿諾昨分享當媽後難得放風，逃出門後跟米可白去看電影《孤味》，準備好的衛生紙沒派上場，回家吃外送餐點時吃到蟑螂反而吐了一攤，「吐慘」，網友安慰她說：「我的老天⋯你認真太恐怖了吧」，她則回應：「在泡麵碗裡！我就吐了」。

(中時新聞網)