繼昨日與校園攜手反萊豬，新北市長侯友宜今再邀集新北市醫院、護理機構、社福機構等21位機構代表，共同宣示院內反萊豬；侯友宜砲火猛烈批蔡政府說，在萊豬高風險下，蔡政府並非沒有聽到民意，而是聽到也勢在必行，跟民意互相衝突，新北市用行動來取代「聽不進去」的中央政府。

侯友宜今邀集16位醫院、產後護理之家、一班護理之家、社福機構等單位，響應新北市採購國產豬政策，在市府5樓共同宣示未來不論院內店家、還是院內供應餐食，一率使用國產豬，新北市也跨局成立專案，加強輔導業者豬肉原產地標示，預計年底前完成5000家次。

侯友宜表示，醫師清楚知道萊克多巴胺對交感神經有風險，尤其是老人、孕婦、嬰幼兒以及心血管疾病者，是非常有傷害的，在這樣的風險下，各界不斷喊話蔡總統不要讓萊豬進來，多重的民意政府並非沒有聽到，而是政策已定、聽到也是勢在必行，與民意互相衝突。

侯友宜說，既然講了源頭還是要進來，儼然講也沒有，新北要用行動來取代「聽不進去」的中央政府，昨和團膳業者供應商宣示，今年前換約、若違約將從嚴處分，守護幼兒園、課照中心、補習班學生健康，今天再次邀集護理之家、醫院、長照機構站出來，為最弱勢的身障、老人、孕婦、婦幼等族群把關。

侯友宜喊話，蔡總統、蘇院長記得喔，你們既然不阻擋萊豬進口，源頭管理一定要更透明，從哪個國家進來、進口商是誰、中下游加工廠、到末端的第一線消費端，所有脈絡都要透明化，讓消費者來檢驗；不能只有新北市在做，各縣市都要把關，讓大家把肉品資訊看得清清楚楚。

侯友宜嘆，一碗牛肉麵鬧出這麼大的風波，最重要的不是誰要下來與否，最重要的是這就是一般的小吃店，卻被貼上萊豬標籤，「政府要聽啦！真的政府要聽啦！」

(中時 )