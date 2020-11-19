美國德州艾爾帕索新冠肺炎疫情相當嚴峻，冷藏貨車充當行動停屍間，囚犯充當屍體搬運工。

美國德州艾爾帕索新冠肺炎疫情相當嚴峻，冷藏貨車充當行動停屍間，囚犯充當屍體搬運工。

美國新冠肺炎疫情再度邁向可怕里程碑，死亡人數於昨（18）日突破25萬人，新冠死亡時間快轉，每1分鐘就有至少1人喪命，疫情嚴峻的德州艾爾帕索（El Paso）還得動用10台冷藏貨車充當行動停屍間，讓囚犯充當屍體搬運工。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國於昨日再度創下新紀錄，新冠死亡人數在短短10個月內突破25萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，自2月29日華盛頓州通報首例死亡案例以來，至今全美已經有250,426人喪命，超過1,151萬人染疫。

17日美國新增1,707例死亡案例，刷新6個月以來新紀錄，CNN指出，現在新冠病毒每1分鐘至少奪走1條美國人性命。

不過喬治華盛頓大學（George Washington University）教授芮納（Jonathan Reiner）表示，情況只會變得更糟，「昨天我們看到的可怕新冠死亡數字反映的只是3周以前的染疫數字」，他說2至3周以前平均每日新增7萬至8萬例，前一天則新增約15.5萬新病例，所以現在一天新增1,700人喪命，代表3周後單日死亡人數可能會上升至3,000人。

位於美國與墨西哥邊界的德州艾爾帕索郡是目前全美疫情最嚴峻的地區之一，據當地政府官網統計，艾爾帕索至今約有7.7萬人染疫、804人喪命，其中約1,000人住院，英國廣播公司（BBC）報導，艾爾帕索新冠病患爆量，醫院負荷能力已達上限，部分患者必須運送到其他城市治療。

當地的停屍間也不夠放，當地政府已經調來10台冷藏貨車充當「行動停屍間」，就停在法醫辦公室外頭，上周已經處理超過150具遺體。

美國德州艾爾帕索新冠疫情嚴峻，法醫辦公室外圍停放一排冷藏貨車，充當行動停屍間。（圖／路透社）

此外，不只空間不夠，人手也不足，艾爾帕索郡轉而向當地囚犯請求支援，穿著黑白條紋外衣的囚犯也被拍到用拖車搬運遺體、將遺體放上冷藏貨車的畫面。

美國新冠肺炎疫情死亡人數於18日突破25萬人，新冠死亡時間快轉，每1分鐘就有至少1人喪命，疫情嚴峻的德州艾爾帕索（El Paso）還得動用10台冷藏貨車充當行動停屍間，讓囚犯充當屍體搬運工。（圖／路透社）

當地官員表示，這些囚犯都是罪刑較輕的犯人，他們都是自願幫忙，每小時獲得2美元（約新台幣57元）補助，而且有提供他們防護措施。艾爾帕索法官莎瑪尼哥（Samaniego）無奈表示「沒有其他選擇了」。

CNN指出，幾乎每一個州都走在錯誤方向，上周，高達47個州每天新增超過10%新病例，只有夏威夷州新增病例數持續下降。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）昨日接受BBC專訪時表示，「美國在非常危險的時期走在錯誤方向」，他呼籲民眾要加倍注意公共衛生措施，包括戴口罩、保持社交距離、遠離人群。

(中時新聞網)