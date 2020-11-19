人民幣兌美元中間價19日報6.5484元，較上日報價6.5593元，上漲109個基點，漲幅0.17％。中間價連升四日，創近兩年半新高。

截至10點36分，人民幣兌美元在岸價報6.5661元，較上日收盤價6.5425元下跌236個基點，跌幅0.4％。離岸價報6.5630，下跌12個基點，跌幅0.02％。

(工商 )

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