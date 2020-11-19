人民幣中間價升109個基點 連升四日 10:512020/11/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價19日報6.5484元，較上日報價6.5593元，上漲109個基點，漲幅0.17％。中間價連升四日，創近兩年半新高。 截至10點36分，人民幣兌美元在岸價報6.5661元，較上日收盤價6.5425元下跌236個基點，跌幅0.4％。離岸價報6.5630，下跌12個基點，跌幅0.02％。 (工商 ) #基點 #連升 #四日 #跌幅 #美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人幣升勢驚人 進入6.5時代 04:102020/11/19 產業財經 蔚來業績靚 年銷上看4.3萬輛 04:102020/11/19 全球財經 貨櫃船運熱潮 旺到農曆年前 04:102020/11/19 財經要聞 北台灣新案價只有一種聲音：漲！ 首購買房退到蛋殼區 12:232020/11/19 房市新訊 專家傳真－雙11下的省思 新零售下，綠色物流勢在必行 04:102020/11/19 專題周報 操盤心法－疫苗報喜＋外資回補 推升指數多方格局 04:102020/11/19 證券．權證 《傳產》房價可望不可及 首購族買新房退蛋殼區 11:592020/11/19 財經 基隆公車連年虧損 擬整併路線 04:102020/11/19 地方新聞 《集中市場》外資止步6連買 電金空「權」守13700 15:232020/11/19 財經 《日股》東京發布最高防疫警戒 日經指數連2黑 16:312020/11/19 財經 財經熱門新聞 砸3兆搶肥單？ 韓媒爆台積電死敵握EUV赴美製造晶片 - 財經 5年10億賭約誰贏了？ 格力20字酸小米：勝負已分 - 財經 美元前景太黑暗！這檔ETF大失血20億 人民幣續飆高 - 財經 報捷！高端於國際權威期刊發表COVID-19疫苗臨床前試驗數據 - 財經 - 工商 1支iPhone 12 Pro賣4.4萬 台積電究竟賺多少？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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