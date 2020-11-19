「2020年第十三屆TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮18日在台北圓山飯店盛大舉行，崇越科技（5434）同時榮獲「台灣永續企業績優獎」及「企業永續報告金獎」雙料殊榮肯定，由執行長李正榮代表領獎。

近年崇越科技持續多角化，積極發展環保綠能及大健康事業，擴大營運版圖，2020年榮獲教育部體育署「運動企業認證」、《康健雜誌》「健康企業公民獎」銅獎後，再度在台灣企業永續獎中再下一城，深獲各界肯定。

台灣企業永續獎係為表揚企業在環境、社會、治理三大面向，落實聯合國永續發展目標，接軌國際規範及評比準則，2020年特別邀請行政院副院長沈榮津擔任致詞貴賓。沈榮津表示，感謝企業在推展營運發展的同時，仍善盡社會責任，在產業界共同努力下，台灣經濟成長已連續三季居亞洲四小龍中之首，也是唯一正成長，今年第三季成長率更高達3.33％，創下近九季新高。

第13屆台灣企業永續獎總計有252家企業報名，參加家數較2019年成長28％，與首屆相比大幅成長22倍，競爭益趨激烈。崇越科技因經營方針符合企業永續策略，規劃具體方案及績效指標，自192家CSR報告書及93家綜合績效類報名企業中脫穎而出。

崇越科技為台灣半導體材料代理龍頭，去年營收創下317億元新高後，今年持續優化營運結構，前三季累計營收達272億元、稅後盈餘15.2億元、每股純益8.37元，皆刷新歷年記錄。

(工商 )