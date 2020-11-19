香港東網引述美國媒體17日報導，美國國務院政策規劃辦公室即將發表研究報告，總結中國大陸的行為思想對美國、全球帶來的挑戰，當中更列出中國大陸9大弱點，並建議美國政府採取10項措施應對中國大陸威脅。

這份報告名為「中國挑戰要素」（The Elements of the China Challenge），分為「中國挑戰」、「中國行為」、「中國行為背後思想」、「中國弱點」及「確保自由」五大部分。「中國弱點」部分指出，中國大陸經濟放緩、面臨人口老化問題、環境惡劣、官員腐敗、打擊宗教及少數民族、維穩費龐大、軍隊服從中共而不屬於人民、政局不穩、新冠疫情引起他國不滿等。

面對中國大陸帶來的威脅，報告列出10項美國必須達成的任務，包括：在美國國內推廣憲政與公民社會、維持全球最強的軍力、加強基於自由開放及法治的國際秩序、重新評估盟友陣線、加強盟友體制並建立新的國際組織推廣民主與人權、與中國大陸尋求合作同時適當地反制、讓美國人瞭解中國大陸帶來的挑戰、培養理解美陸之間競爭的新一代公務員、改革教育體制以助學生瞭解在複雜資訊年代中的公民責任、透過言行擁護自由原則。

美國智庫布魯金學會的學者杜如松（Rush Doshi）表示，報告專注中國大陸的背後思想如何影響其行為，是美國政府文件過往較少提及的，可為美國外交政策討論提供參考。但他認為，報告忽略某些關鍵項目，如盟友的工業政策、跨境數據流程和新科技聯盟。

美國國務院一名高級官員稱，報告早就寫好，認為它不會左右下一屆政府的中國政策。他還說，報告由國務院政策規劃辦公室印發，並非由國務卿批准發表。

(中時 )