德國晶片製造商英飛凌執行長普洛斯(Ploss)周三指出，英飛凌專注於電力管理晶片，因此能免於中美的地緣政治緊張關係的影響。

普洛斯指的是美國總統川普對華為在5G技術領域上的貿易制裁。

普洛斯在摩根史坦利歐州技術會議上表示，英飛凌雖然是華為的供應商，但主要是透過電源管理產品與中國產業發展連繫起來，而不是在5G方面，「我們認為我們仍可以有很好競爭力」，英飛凌在接下來幾年的發展路徑是「非常地健康」。

英飛凌有五分之二的營收是來自於汽車產業的貢獻，而汽車產業在全球下滑，僅中國呈現復甦。英飛凌在去年以100億美元買下賽普拉絲半導體，成功強化在車用領域競爭力。

英飛凌的確在電源管理晶片製造上，遇見中國漸增的競爭對手，普洛斯表示，英飛凌有信心持續在獲利豐碩部門的領先地位，但是也需要捍衛量大的零件領導地位，「我們需要在那競爭，因為你們不希望讓這些市場消逝」。

(時報資訊)