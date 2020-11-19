消費者使用電商平台購物機率日益增加，晶華(2707)國際酒店集團旗下台北晶華酒店因應此趨勢，首次攜手全台一站式線上婚禮平台龍頭「Marry結婚吧」，合作推出獨家婚禮採購周年慶方案，活動上線不到一周，累計新人登記成交總金額已近千萬。

晶華表示，台北晶華酒店秉持「豐儉由人」的服務宗旨，除持續耕耘每桌逾3萬元的頂級婚宴外，亦提供價格親民的「幸福年曆」婚宴專案。此次進一步開拓新戰場，以平易近人的價格攜手電商、搶攻線上婚宴商機。

晶華此次攜手「Marry結婚吧」推出「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」婚禮採購周年慶方案，祭出每桌1.39萬元起超值價，搭配下訂送好禮6選1，活動期間在「Marry結婚吧」頁面線上採購滿3萬，還可登記參加總價值100萬元的婚禮籌備金抽獎活動。

晶華此次提供的婚宴場地選項，包括擁有頂級私人招待所風貌、品味綽約的1樓晶華會，以及近年全新改裝、空間可靈活的4樓貴賓廳及地下3樓的晶英會。菜單選擇、現場花卉布置、聲光音響、婚顧服務、酒水暢飲、蜜月客房等好禮，亦維持飯店一貫婚宴專案品質。

「Marry結婚吧」站長林俊吉表示，原訂今年下半年成婚的新人，多數因排不到檔期而決定順延到明年，加上明年能舉辦海外婚禮可能性較小，預估最少會有13萬對新人在明年成婚。以一對新人平均花費約60萬元舉辦婚禮來說，明年的婚市商機估可高達800億元。

「Marry結婚吧」透過線上平台一站式規畫及完整清晰的網路資訊，使「你結婚我買單，頂級花嫁年終慶」活動上線不到一周，已吸引近50萬人次造訪、累計新人登記成交總金額將近1千萬。晶華亦收到上百封的預約洽詢，已下訂簽約的新人超過10組。

(時報資訊)