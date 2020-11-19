韓國熱錢四溢，到處尋找市場投資標的。而較有本錢的就會投入房地產，政府最新統計資料也指出，擁有多戶房子的韓國人與日俱增。另外，對資金有限的投資者來說，大多數會選擇股市，這也讓玩股票儼然變成一項韓國全民運動。

18日韓元兌美元匯價創下29個新高，對一般手頭還有點閒錢的散戶來說，投資匯市並不是短期可獲利豐厚最佳途徑。股市，才是這些螞蟻雄兵最好選擇。

韓國金融投資協會(Korea Financial Investment Association) 最新至18日統計，投資人放在號子戶頭內用來買股票的韓元，竟高達63.11兆，約572億美元，較上(17)日多出2680億。這雖然不是最高紀錄，但已逼近約莫兩個半月前的63.3兆韓元新高。

報告調查，光是在11月份全韓國投資人證券帳戶內存款，就飆增至約10兆韓元左右。而且，11月初至11月中這兩星期，投資人號子戶頭的韓元就增加了18.3%。

話說今年初，全韓國投資人證券戶內韓元才有30兆左右，但到9月時，金額就飆升逾一倍，高達63.3兆。到了11月中的現在，也維持在63.11兆水平。這也說明，殺進殺出殺紅了眼的韓國投資人，已經不把新冠疫情當成一回事了。

看著股票一天一天地往上漲，部分小散戶的手也跟著愈來愈癢。報告指出，從融資數據來看，股票市場這波牛市表現，也把韓國小散戶練就一身膽大無畏精神。17日股市融資餘額高達17.24兆韓元，創下11月以來最高位置，也將韓國KOSPI指數，推升至33個月新高。

11月至目前，KOSPI指數已漲一成，另一個以科技股為主的KOSDAQ指數，同時也上漲約6%。

(時報資訊)