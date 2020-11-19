宏碁(2353)集團創辦人/交通大學王道經營管理研究中心榮譽主任施振榮，積極推廣王道思維，不僅要將這源自東方原創的管理哲學落實推廣到企業的經營管理，更要進一步推廣至國際，讓東方原創的管理心法也能對全世界做出貢獻。施振榮再以三造宏碁為例，強調企業變革中，王道思維溝通的重要性。企業推動變革轉型猶如大船轉向，應透過5C決策原則穩住信心！

施振榮表示，從王道思維來看，每次的變革都是因為原本的模式創造價值的能力開始受限，因此需要調整未來能創造價值的新方向，其次就是建立利益平衡的新機制。王道就是談創造價值與利益平衡。

變革轉型時，思維要先翻轉，其次機制也要翻轉，行為方能落實。至於推動變革的步驟，「塑文化、擬願景、定策略、調組織、採取行動」這五大步驟要不斷周而復始，且環環相扣。

尤其在推動變革過程中，溝通非常重要，不論是塑造新願景或規劃新策略，都要形成共識。溝通要由上而下，先與變革相關的主管一起集思廣益並充分溝通，在主管達成共識後，接著就是要對基層員工溝通，基層的員工都在看，甚至心態上會抗拒變革。

因此提出所謂的「5C決策原則」就是：「Communication(溝通)、Communication(溝通)、Communication(溝通)、Consensus(共識)、Commitment(承諾)」。

推動變革轉型，就猶如大船轉向，轉向時如果轉得太快就會翻船，但轉得太慢又會失去動力，到時轉型成功的機率會降低。因此太快或太慢都不行，對掌舵者來說是很大挑戰，在轉向的過程中要穩住方向、穩住大家的信心。

以宏碁而言，三造的轉型變革方向，為了繼續創造新價值，就是在原有PC生態找到可以創造利潤的新巿場區隔，重新投入資源，並選擇性地放掉無利可圖的巿場及產品，不以追求營運規模為目標，只接有利可圖的訂單。此外，宏碁公司的新願景也由過去以硬體為主，逐步變革轉型成為以「硬體＋軟體＋服務」為新願景的公司，掌握雲時代的契機。

(時報資訊)