新北市土城張姓少女14日在家中留下紙條，稱自己要與友人參加耶誕城活動，當晚8點前會回家，但張女的父母卻遲遲等不到人，於是跑到學校找人，但發現少女手機遭學校沒收，還暗藏一支手機跟男網友聯絡。警方獲報循線追查，18日終於發現少女蹤跡，原來她被16歲莊姓男網友騎車載到台北市一處地下室躲藏，莊男事後也坦承自己已與張女發生性關係，張女父母得知後氣得向他提告。

張女留下紙條後失蹤4日，張父透過臉書各管道緊急協尋，稱自己與妻子幾乎都沒睡覺，雖然有到學校試圖找人，但少女手機卻已經被老師沒收，且發現她一直有跟男網友聯繫，擔心女兒安危，16日向警方報案。

警方獲報後調閱數百支監視器，發現一台可疑機車，載著張女到北市萬華地下室，員警18日晚間帶隊找人，終於找到張女和騎車載人的莊姓少年，張女稱因為自己過了門禁時間仍未返家，家門已遭反鎖，才會聯繫莊男接人，而員警也當場訓斥兩人，半夜亂跑出門，令家長著急。事後也已聯繫兩人家屬接回。

不過，莊男坦言自己已與張女發生性關係，張女父母得知後相當氣憤，欲對莊男提告妨害性自主罪。

(中時 )