國防部長嚴德發上午在立院表示，昨天在距岸9浬處接收飛航資料紀錄器（Flight Data Recorder，FDR）訊號，目前已委託有經驗的民間打撈公司到點探測、水下攝影。

蔣正志上校駕駛的F-16戰機（編號6672）17日傍晚6時5分起飛執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯，空軍指出，海軍錦江級艦已在昨天上午9時3分接收疑似信標訊號，正集中兵力加強搜索，將持續全力搜救、不放棄任何希望。

嚴德發指出，根據天候、氣象測報、機組員通聯狀況、機務機況整備等綜合判斷，初判不排除是飛行員產生空間迷向所致，與F-16戰機的機件肇因比較低，但最後還是需要空軍、第三方專業意見進行調查。

嚴德發表示，目前共動用25架次飛機、34艘船艦日以繼夜搜尋，在這裡感謝國家搜救中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會給予協助，昨天已在距岸9浬處接收到FDR訊號，已委託民間具有專業、打撈日前幻象戰機失事經驗的銓日儀公司打撈。

嚴德發指出，銓日儀的打撈船已抵達花蓮港，將出海到點位探測、水下攝影，如果有確認就立刻打撈；也持續進行全範圍、全面搜索，同時動員官兵在東部沿岸搜尋，希望能夠儘速尋獲這架戰機。

(中時 )