墾丁龍磐公園發現頭顱 未見可疑刀痕只剩9顆牙 10:582020/11/19 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁龍磐公園發現頭顱，未見可疑刀痕只剩9顆牙。（警方提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾18日在墾丁龍磐公園海岸發現一具顱骨，報警後，警方依型態研判應為人骨，而顱骨表面已無皮膚組織附著，未見可疑刀痕，顱內有沙，顱骨上顎尚有9顆牙齒，可供DNA比對。 警方指出，頭顱發現處位偏僻海岸，抵達不易，旁邊有其他漂流物，而經擴大搜尋後，附近並無其他部位遺骸或衣物，研判顱骨位處該處已有一段時間。 警方呼籲，家中若有符合特徵的失蹤人口，可與恆春分局聯絡，待身分確定後，再進一步釐清落水原因及動機。 (中時 ) #顱骨 #發現 #警方 #海岸 #刀痕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墾丁龍鑾潭睽違1年又見白額雁 但專家仍憂生態危機 18:132020/11/18 寶島 台東聯結車衝破護欄墜溪谷 駕駛無生命跡象 12:292020/11/18 社會 新北國中女逛耶誕城失蹤4日找到了 關鍵又是手機與男網友 09:342020/11/19 社會 查緝色情個人工作室 警登門發現廣告本人差很大 15:012020/11/18 社會 軍方證實海面有不明油漬 但尚未發現任何殘骸 17:322020/11/18 政治 外送員驚悚「死亡視角」曝光 前方車尾燈突變大瞬間消失 10:592020/11/18 社會 新竹縣竹東國小「奉安庫」開箱發現日據文物簿冊 14:592020/11/19 生活 凱羿-KY遭詐騙 大股東先賣股1,500張 15:192020/11/19 財經 國中少女逛耶誕城失蹤4天 與網友發生關係氣死家長 10:532020/11/19 社會 首隻在台出生國王企鵝「黑麻糬」過世 6度生子未果沒留後代 08:132020/11/19 萌寵 社會熱門新聞 棘手!水下作業4人漂走被陸船救起 我方託漁民協助接回 - 社會 一夜4次郎連戰3天後跑急診 醫師一聽臉色大變 - 社會 29歲女跟7人團「1日畢羊縱走」失聯 冰冷遺體今尋獲 - 社會 好膽？》二林洪若潭凶宅荒蕪5年 退休醫師千萬買下開趴破靈異 - 社會 大馬歌手丘沁偉通緝遭逮 再涉拍不雅照性侵男子 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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