有民眾18日在墾丁龍磐公園海岸發現一具顱骨，報警後，警方依型態研判應為人骨，而顱骨表面已無皮膚組織附著，未見可疑刀痕，顱內有沙，顱骨上顎尚有9顆牙齒，可供DNA比對。

警方指出，頭顱發現處位偏僻海岸，抵達不易，旁邊有其他漂流物，而經擴大搜尋後，附近並無其他部位遺骸或衣物，研判顱骨位處該處已有一段時間。

警方呼籲，家中若有符合特徵的失蹤人口，可與恆春分局聯絡，待身分確定後，再進一步釐清落水原因及動機。

(中時 )