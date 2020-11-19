這次火箭連讓阿里查穿上火箭球衣機會都不給了！才遭拓荒者交易回到老東家火箭的阿里查，19日卻被《ESPN》沃納洛斯基爆料，又被火箭交易到活塞，火箭只換回1個未來首輪選秀權，還額外砸了460萬美元跟活塞買了明年次輪選秀權。

曾在2009-10年球季，以及2014到2018年球季期間效力過火箭的阿里查，目前似乎已經成為各隊眼中燙手山竽，因為他在上季拒絕參加奧蘭多復賽，加上又滿35歲了，所以才被拓荒者當作交易籌碼丟去火箭，如今又遭火箭丟到活塞。

這筆交易的詳細內容，是火箭把阿里查與剛從拓荒者那邊換來的今年第16順位選秀權(結果選了華盛頓大學前鋒史都華)，去跟活塞換回1個未來首輪選秀權，根據沃神分析，火箭這筆交易的主要目的是清理薪資空間，藉以使用中產特例。

目前阿里查身上還剩1年1280萬美元合約，早已提前宣告自己沒打算待在活塞打球，可是以他目前在自由市場的行情來看，想要找到新東家機會不大，接下來就看哪隊願意接手這個燙手山竽，畢竟他仍有不錯防守能力與豐富比賽經驗。

(中時 )