國民黨文傳會副主委黃子哲。（資料照，陳育賢攝）

中天新聞台未獲准換照，國民黨文傳會副主委黃子哲今早在臉書發文說，「無國(疆)界記者組織(RSF)」作為一個致力保護記者免受於迫害並推進新聞自由的國際非政府組織，非但沒有對中天新聞台撤照一事給予聲援，甚至還提出了一些似是而非的論點幫忙NCC背書。RFS昨是今非的態度相當諷刺，也令人費解與遺憾。

黃子哲指出，事實上，2005年扁政府決定不准七家電視台換照時，當時RFS便認為是違反新聞自由、屈從於政治考量，令人無法接受。RFS還特別點名東森新聞S台，擔心台灣出現寒蟬效應，要求時任行政院長謝長廷撤銷新聞局這項決定，並給予換照。

他說， 15年後，輪到中天，同樣是新聞台換照被拒，RSF的立場與態度卻髮夾彎，除支持「由獨立審查機關對更換電視台執照進行的定期審查」，還荒謬的強調新聞自由需要管制與控制。簡直像極了當政者或威權者箝制新聞自由的口吻，一副為虎作倀的模樣。

殊不知，所謂NCC這個「獨立審查機關」，早已被外界高度質疑有政治黑手伸入，先前總統府外流的密件，不就洩漏了有二位偏綠的NCC委員，可以「配合處理中天」嗎？至於新聞自由當然有其界限，但本應給予最大的寬容與空間，媒體才能發揮第四權監督政府的功能，這是憲政主義的原則、自由民主國家的基石，更是RSF在世界各地為記者或媒體發聲的立論基礎。

黃子哲指出，RSF還表示不予換照是極端手段，NCC必須提供公眾完整資料，以證明其合理性。換言之，連RSF迄今都還沒看到NCC所提出的完整資訊，以及不給予中天新聞台續照的充分而合理之理由。那RSF是在瞎挺NCC嗎？

黃子哲強調，前年RSF才將亞洲第一個辦公室設立在台北，詭異的是，怎麼RSF離我們更近，台灣的新聞自由反而離我們更遠，這是何等的諷刺？過去RSF並非沒有爭議，RSF這次轉變其一貫力挺媒體的態度，我們也不願意多加揣測其背後原因。但面對言論與新聞自由的大是大非，歷史將不會忘記每個加害者或幫兇的醜態與模樣。

(中時 )