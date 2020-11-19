親人送的樂透中大獎，你願意分紅嗎？英國一失業女子在手頭不寛裕的情況下，買了2張彩券送外甥，當作他的生日禮物。未料，其中一張竟中大獎，她開口要求分紅四分之三，親姐卻因此掛她電話，外甥也封鎖她的簡訊，她心有不甘將此事分享在網路平台，引發網友熱議。

英媒《鏡報》報導，一女子日前在論壇網站「reddit」貼文分表示，她因失業而經濟拮据，有一大堆帳單待繳，因她十分寵愛外甥，但還是湊了僅剩零錢，買了2張彩券當作生日禮物，沒想到運氣太好，其中1張中了「足以改變人生」的金額。

女子生活陷入困頓，姐姐卻衣食無虞，她覺得自己更需要這筆錢，於是開口要求分紅。她對姐姐說，如果外甥可以分給她四分之三的獎金會很酷，她甚至還脫口說，「其實我很慷慨，事實上我需要所有獎金」。姐姐聽完，二話不說掛了她的電話，事後女子轉向外甥發簡訊，但也被對方封鎖。

女子討分紅的行為是否合情合理？引起網友熱議，多數人指責她不應該，「女子不該自誇慷慨，說不定還能分到一些獎金」、「彩券送給別人當禮物，就是別人的了」，不過也有網友認為，即是疼愛自己的阿姨，也知道對方生活不好過，應該會適時伸出援，但他也直言不是每個家庭親人都會相互扶持。

(中時新聞網)