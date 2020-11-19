反萊豬挺秋鬥22日萬人將上凱道，高雄目前約10台遊覽車報名，比其他養豬大縣冷清；市議員李亞築表示，長年挺綠的養豬戶儘管不滿政府開放美豬，卻敢怒不敢言，擔心若在抗議現場被拍到，恐被查水汙、空汙，「搞不好萊豬還沒進口就被迫關門了！」

國民黨響應秋鬥、消基會等團體發起的1122凱道反萊豬抗議活動，各縣市陸續動員，高雄市黨部表示，因高雄許多地區較偏遠，若北上參加，回到高雄可能都已三更半夜，統計目前透過黨部報名的人數約3台遊覽車，加上議員號召的，全高雄僅約10台車。

議員李亞築指出，選區內有許多長期挺綠的養豬戶，預料明年將受美國萊豬進口衝擊，卻有苦說不出，農委會主委陳吉仲頻頻透過在地立委邀養豬業座談，再三保證開放萊豬不會有問題，且有百億基金輔導，但養豬戶卻擔心如果太激烈反對，隔天會不會就被政府查水表？

李亞築直言，台灣養豬產業現況，要完全符合廢水排放、異味飄散標準非常困難，這些豬農私下憂心，若上凱道抗議被拍到照片蒐證，可能遭「點名做記號」，難逃被稽查命運；她痛批，憲法保障人民有言論自由、免於恐懼的自由，在民進黨執政下卻絲毫不存在。

國民黨高市黨部副主委曹桓榮說，民眾覺得民進黨執政下的食安、治安、公安都有很大問題，NCC又在18日宣布中天不予換照，箝制新聞媒體自由，更讓大家無法忍受，擔心政府完全封殺多元聲音，預料這兩天報名22日上凱道的人數會愈來愈踴躍。

(中時 )