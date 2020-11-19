做空機構渾水（Muddy Waters）創辦人布洛克（Carson Block）於美國當地時間18日表示，在美股上市的大陸社交媒體平台歡聚時代存在「數十億美元的造假」並決定做空該股。消息衝擊歡聚時代股價急瀉，18日收報73.66美元，重挫26.48％。

路透報導，渾水在其官網公布的報告稱，「我們得出結論，歡聚集團的業務構成僅占其報告規模的一部分，而且該公司報告的用戶指標、營收及現金餘額均具有顯著的欺騙性」。

值得注意的是，數日前，中國搜尋引擎巨頭百度才決定以33.6億美元現金收購歡聚集團的大陸國內直播平台YY Live。

渾水稱，該交易宣佈時，正值渾水準備披露持續一年的調查結果之際。調查顯示，YY Live是一個「妄想的生態系統」，「大約90％是欺騙性的」。

歡聚集團對渾水報告暫時未予置評。據該公司第三季財報，其直播平台平均月度活躍用戶數為4,130萬。據路孚特數據，截至10月30日，歡聚集團的空單為460萬股，占已發行股份的5.7％。

(工商 )