打造台灣為中文故事孵育基地，新加坡媒體集團新傳媒、IP創投公司七十六號原子18日宣佈，合辦「Rising Stories亞洲說」劇本徵集活動，以跨亞洲區合製為目標，從內容開發到製作，將以台灣為故事開發中心的影視藍圖。

「Rising Stories亞洲說」劇本徵集活動，也獲得WeTV、X Media Asia協辦，將於2021年2月1日～4月15日開始徵集，希望從產業視角扶植更多新銳編劇，預計選出5件適合國際開發的優秀作品。

七十六號原子表示，新加坡與台灣在中文影視音作品創作品質與商業模式開展上佔有關鍵地位，而台灣豐富多元題材與編劇、製作能力，是影視產業發展的優勢，此次台星合作希望打造出不同的國際題材。

七十六號原子的活動概念，是以台灣為中文故事創作孵育基地，向整個亞洲、全球華文劇本創作者發出邀請，一同來說故事，也夥同區域OTT及電視平台夥伴，共同來集資投資好作品。未來希望透過「Rising Stories亞洲說」專人孵化培育的編劇工作坊與課程，從產業端扶植更多新銳編劇。

過去兩年七十六號原子初試啼聲的作品，包括改編原創恐怖IP作品《76號恐怖書店之恐懼罐頭》，今年在新加坡ContentAsia Awards獲選最佳亞洲恐怖劇集，犯罪類型新創電影《追兇500天》男女主角入圍56屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男女主角、在亞洲電視大獎Asian TV Awards入圍多項獎項。

新傳媒表示，希望透過Rising Stories把徵選活動擴及整個華人地區，挖掘具潛力IP，開發出亞洲市場導向的精緻原創內容，同時邀請思路新穎、創意十足的編劇參與原創故事創作，為亞洲營造豐沃的創作生態，滿足觀眾對娛樂愈發高漲的需求。

七十六號原子董事總經理楊志光表示，明年還有8個劇本即將面世，七十六號原子在全球有12個區域夥伴，對中文內容有很大需求，希望聯合全球夥伴，將台灣和所有華語優良作品分享。

(工商 )