國際知名的專業資訊服務提供者科睿唯安今天公布「2020年高被引學者名錄」，他們每年都會選出對學術界具有重大影響力的研究人員，獲選者的論文在Web of Science引文平台中的被引用次數在同學科文章中排名前1％，而台灣今年總計有12位本土學者入選。

科睿唯安台灣總經理范永銀表示：「台灣有多位學者已連續多年入選，他們的研究領域包含了綠色科技及能源、二維材料、拓樸材料、癌症醫療等多元面向，對於拓展知識前沿、創新和進步做出了一定的貢獻。」

科睿唯安表示，《2020年高被引學者名錄》，有來自60多個國家與地區、共6167位研究人員入選，涵蓋26位諾貝爾獎得主，包括今年甫獲殊榮的三位學者：Emmanuelle Charpentier（化學獎）、Jennifer A. Doudna（化學獎）、以及Reinhard Genzel（物理獎）。

科睿唯安說，雖然美國以2650人次入選蟬聯高被引學者人數最多的國家，但其相對占比持續下滑，從2019年的44％降至41.5％。哈佛大學仍是擁有最多高被引學者的研究機構，共188人次研究人員入選；布洛德研究所和麻省理工學院也都名列前茅，分別有61和53人次高被引學者。

中國大陸的入選人數排名持續攀升，今年有770人次（12.1％）研究員入選，高於2019年的636人次（10.2％）；北京清華大學更躋身前10大研究機構，全球排名自19上升到第9，而北京大學和浙江大學也都晉升前段班。

其他國家方面，新加坡今年表現強勁，並以南洋理工大學和新加坡國立大學最具代表性；去年雙雙下滑的德國與荷蘭，今年獲選人數皆增加，德國馬克斯普朗克學會仍位列第五大研究機構，而荷蘭的烏特勒支大學及瓦赫寧恩大學暨研究中心分別有27人次與24人次入選，雙雙晉升頂尖大學之列。

至於台灣今年入學的12位學者，分別是清大李奕賢、長庚大學李連忠、中央研究院林新、中國醫藥大學姚任之、成大張泰榕、東海張嘉修、台大陳浩銘、成大陳維新、中山大學陳信銘、台大楊志新、台大劉如熹及清大鄭弘泰。

(中時 )