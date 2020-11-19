在「聊天室分類」功能於LINE Android版本中推出後，iOS平台的用戶可就殷殷期盼也能享有同樣待遇。終於在等候近半年之後，LINE終於把這項功能帶到了iOS版本中。如同在Android版本一樣，在LINE iOS版中，聊天室分類功能一樣隸屬於LINE Labs，必須要手動開啟才能使用！快來看看應該怎麼做！

LINE iOS版用戶，確認在App Store中將LINE更新至最新的10.19.0版之後，便可支援聊天室分類功能。更新完畢後，打開LINE app，點選「設定」齒輪圖示，選擇「LINE Labs」，再把「聊天室分類」功能開啟。之後回到LINE聊天頁面，就可以看見訊息已經被分類成好友、群組、 官方帳號、社群等四個頁面，當然也可以透過「全部」這個頁面一次瀏覽所有的LINE訊息。每一個聊天室分類頁面中，也都可支援「全部已讀」的功能。而LINE iPad版(與iPhone使用同一個LINE帳號登入），同樣在更新至最新的10.19.0版之後就可以支援聊天室分類功能，享有跟在iPhone上一樣的使用體驗。

目前，LINE的聊天室分類功能，在Android以及iOS版本中，都仍被歸屬於LINE Labs之中。換句話說，仍不是正式功能，仍具有實驗性質。過去，曾有LINE Labs中的新功能最終成為了LINE的正式功能，但是為何如今聊天室分類功能還無法「轉正」，令人相當好奇。

近日，LINE電腦版也持續更新，推出了6.4電腦版，針對疫情下視訊會議的需求持續優化。LINE並宣布導入生物辨識登入，率先由iPad開始支援。都是近期帶來的改變，全台LINE用戶們可以把握時間來了解最新功能。

(科技)