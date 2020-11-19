NCC今大審中天 權威學者籲NCC公正審查

秋鬥將於周日登場，秋鬥團體今天針對包括勞工、環保、食安、土地、言論自由等議題，針對NCC昨天決議不同意中天換照申請，秋鬥總召黃德北指出，反黨國是希望台灣經過台灣20多年的民主化後不要再回到戒嚴的黨國時代，但最近民進黨依舊打壓言論自由，如近期中天換照等、黑手深入公視是非常惡劣的行為，「重新回到戒嚴的行為」。

據秋鬥預估，周末有上萬人會一起上街頭，屆時也會有三隻小豬一起上街頭，以見證蔡政府的誠信破產、雙標欺騙社會。

(中時 )