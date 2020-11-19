中天不予換照 秋鬥團體批：重回戒嚴 11:062020/11/19 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據秋鬥預估，周末有上萬人會一起上街頭，屆時也會有三隻小豬一起上街頭。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NCC今大審中天 權威學者籲NCC公正審查 訂閱影音： 中時新聞網 秋鬥將於周日登場，秋鬥團體今天針對包括勞工、環保、食安、土地、言論自由等議題，針對NCC昨天決議不同意中天換照申請，秋鬥總召黃德北指出，反黨國是希望台灣經過台灣20多年的民主化後不要再回到戒嚴的黨國時代，但最近民進黨依舊打壓言論自由，如近期中天換照等、黑手深入公視是非常惡劣的行為，「重新回到戒嚴的行為」。 據秋鬥預估，周末有上萬人會一起上街頭，屆時也會有三隻小豬一起上街頭，以見證蔡政府的誠信破產、雙標欺騙社會。 (中時 ) #中天 #換照 #秋鬥 #戒嚴 #NCC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC不予中天換照 柯文哲：國家大事蔡、蘇應公開表態 14:232020/11/19 政治 中天換照未過、藍質疑蘇揆難辭其咎 政院：尊重NCC 12:352020/11/19 政治 批關中天是對韓國瑜秋後算帳 藍委：NCC所提4大理由缺乏法律依據 11:522020/11/19 政治 中天不予換照 扼殺言論自由 林佳新：這是執政者的病態 08:052020/11/19 政治 30年最大規模秋鬥登場 三隻小豬將上街頭 11:332020/11/19 生活 NCC委員7：0通殺中天 前立委：簡直嚇死所有學者 10:472020/11/19 政治 NCC否決中天換照 各新聞台換照時間曝光 網質疑：標準能一致？ 10:152020/11/19 政治 論顏色不論是非 工商界批一言堂 04:102020/11/19 焦點要聞 中天新聞台遭撤照 中天：台灣一言堂時代來臨 04:102020/11/19 財經要聞 NCC強行封殺中天 王淺秋怒轟蔡政府：順我者昌逆我者亡 10:502020/11/19 政治 政治熱門新聞 【政新鮮】蘇貞昌祭旗他換權位？！鄭麗文震怒大罵「教壞囝仔大小」 - 政治 戰機為何起飛2分鐘就詭異消失 前F-16飛官爆可能出事原因 - 政治 NCC主委陳耀祥一句出口 彭文正：今天聽到最大笑話 - 政治 打臉NCC ？親綠媒體人酸爆民進黨：根本黑社會 - 政治 王浩宇要完了？四叉貓爆罷免「真實數字」：中選會已審核完畢！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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