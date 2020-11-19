NCC昨(18)日宣布中天新聞台不予換照而即將關台，資深媒體人曾建華是文大新聞系系友，針對該系副教授陳慧蓉擔任NCC本次審照鑑定人，寄發公開信給系友會，公開譴責陳的行為、立場，對新聞自由與新聞教育都是非常負面的教材，令人痛心疾首，呼籲該系未來聘任師資，務必將受聘人人品、新聞自由價值當作考量。

曾建華直言，11月18日是台灣民主政治最黑暗的一天（之一，之前已經最黑暗了幾次了）。中天新聞台被「髒CC」封殺，說明了任何新聞媒體，只要是被民進黨及其附隨組織認定是反民進黨的，就可能無法存活。

「任何沒有新聞自由的社會是獨裁興起的前兆」，曾建華並指出，任何政府機關都無權審察新聞媒體刊播的內容。「這也違反了我一生所學、所事的新聞工作的根本價值」，因此他主動發送一封信給文大新聞系系友會，表達個人立場。

以下是信件全文：

鑑於今天（109年11月18日）國家通訊傳播委員會NCC，以7：0的比數決議，對中天新聞台換照案做出「不予換照」處份，且係依據日前NCC召開的聽證會，由7位所謂「鑑定人」做成鑑定報告。

「鑑定人」之一陳慧蓉係本系第25屆（民國80年畢業）畢業生，目前仍擔任母系副教授乙職。其所發表的言詞與立場嚴重干涉了新聞自由的發揚與施行，而陳慧蓉不惟是本系畢業生，且尚在母系擔任教職，其行為、立場對新聞自由與新聞教育都是非常負面的教材。令人痛心疾首。

故本人以系友會常務監事的身份，建請各位學長學姊以系友會名義發表公開聲明譴責陳慧蓉，有辱文化聞系自創系以來，歷50年一貫捍衛新聞自由的崇高理想。

同時將此一聲明轉發母系，對未來聘任專、兼任教師時，更加重視受聘者人品與其對新聞自由不可侵犯的價值之重視。以免本系後期學弟妹對新聞自由的認知有所混淆。

常務監事、第19屆畢業生（民國74畢）曾建華敬上

(旺報 )