獨派人士楊侒橙3年前參加「五一行動聯盟」的抗爭活動，她公然以「垃圾警察」及「賊頭」辱罵執行職務的員警，一審依侮辱公務員罪將她判拘役50天，可易科罰金，她提上訴求緩刑，但二審認為她未向警方道歉，不給緩刑將她改判拘役59天，可易科罰金確定。

台灣高等法院認為，楊女在審理中坦承於情緒激動下口出這些言詞，她對員警口出「垃圾警察」、「賊頭」之語，有汙蔑員警職務，是對員警為情緒性或人身攻擊之謾罵，已逾越合理表達意見之範疇，她的犯罪事證明確，從一重以之侮辱公務員罪論處。

合議庭認為，一審就楊女侮辱另2名員警併案部分未及審酌，應加重刑責；考量她參與群眾運動時，不思以理性和平之態度為之，未能秉持理性溝通、和平表達意見之原則，藐視公權力之執行，影響社會公共秩序及公務員職務之執行。

合議庭指出，楊女前有妨害公務案件，現由高院另案審理中，她未曾向警方道歉過，也沒有達成和解過等語，顯然未獲員警的諒解，不宜給予緩刑宣告，將她改判拘役59天，可易科罰金定讞。

(中時 )