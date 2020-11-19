華碩(2357)、高雄醫學大學暨高醫大附設中和紀念醫院與行動基因三方簽署策略夥伴合作意向書，將結合行動基因「次世代基因定序檢測(NGS)」資料庫，以及華碩AI研發中心(AICS)為高醫開發的「AI醫療大數據搜尋系統」，鎖定癌症精準治療，協助醫師快速檢索患者腫瘤基因突變資訊，比對相同癌友病程、診斷治療結果等，還可預測病患用藥治療後，腫瘤大小和標記指數等影響，擬定成效最佳與副作用最低的治療方針。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，「華碩以AI醫療大數據搜尋系統，匯聚台灣醫療院所及醫師臨床經驗與研究量能，並納入基因檢測資訊，為醫療產業打通一條高速公路，成為推進臨床決策品質的關鍵力量，未來還可搭配新藥開發與臨床治療追蹤系統，加速實現精準用藥與治療。」

本次合作亦導入AICS獨家「ICD-10編碼AI推薦引擎」，清理、整合分散的異質資料，為傳統病歷奠定結構化、標準化基礎，並依此建置AI醫療大數據搜尋系統，整合電子病歷、醫學影像、生理數據、病理檢查數據，當醫師輸入診斷、藥物、手術與年齡等條件，可立即搜索群體分析與去識別化的個人病程資料，如：患病時間、用藥、療程、成效等，集結原本互不相通的重點資訊，幫助醫師驗證假設、加速及優化診斷品質。

高雄醫學大學董事會董事長陳建志表示，「因應巨量數據時代，高醫超前部署，除與華碩、行動基因等實力堅強的夥伴合作，有效、正確地檢測及收集基因體及生物、醫療數據，更著重培養熟稔數據科學、IT專業及生物醫學等跨域溝通人才。」高雄醫學大學校長鐘育志表示，「人工智慧與醫療數據的結合，能針對預防、急性醫療等不同階段，提供客觀、理性的分析預測，大幅改善醫療照護品質。」

高醫大附設中和紀念醫院院長鍾飲文亦提及，「AICS自然語言處理技術，可迅速解析病歷中複雜語意，再透過搜尋系統，將原本分散的數據梳理好交還醫師，有如在石器時代得到現代化飛彈導引系統，讓醫師在對抗疾病時能充分掌握完整且精確的關鍵資訊，即時調整對應用藥，提升癌症治療質量。」

行動基因執行長陳華鍵博士表示，「運用大數據對抗癌症一直是精準醫療目標之一。行動基因擁有配合臨床需求開發出的廣泛型癌症檢測能力，以及符合美國病理學會(College of American Pathologists, CAP)與台灣精準醫療分子檢測實驗室(Laboratory Developed Tests and Services, LDTS)認證的研究中心，並具備龐大亞洲癌症基因資料庫，搭配AI醫療大數據搜尋系統，將有助於提升臨床決策與執行。」

(時報資訊)