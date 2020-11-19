中國大陸國家主席習近平19日在北京以視訊方式在亞太經合組織工商領導人對話會上發表主旨演講。這也是「區域全面經濟夥伴協定（RECP）」簽署後，習近平首次對外重要講話。習近平指出，面對單邊主義、保護主義蔓延，中國對外開放沒有止步，強調絕不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。

新華社報導，習近平指出，中國堅持把創新作為引領發展的第一動力，打造科技、教育、產業、金融緊密融合的創新體系，不斷提升產業鏈水準，為中國經濟長遠發展提供有力支撐。

習近平指出，今年以來，面對世界經濟不穩定性不確定性明顯增強，單邊主義、保護主義蔓延，中國對外開放非但沒有止步，而且推出了一系列擴大開放的政策措施，包括全面實施外商投資法及其實施條例、進一步縮減外商投資准入負面清單、穩步推動金融市場准入、推出海南自由貿易港建設總體方案、強化深圳和浦東的改革開放舉措、深化服務貿易創新發展試點等。

他稱，開放是國家進步的前提，封閉必然導致落後。中國早已同世界經濟和國際體系深度融合。絕不會走歷史回頭路，不會謀求「脫鉤」或是搞封閉排他的「小圈子」。

習近平強調，中國構建新發展格局，是開放的、相互促進的國內國際雙迴圈。在新發展格局下，中國市場潛力將充分激發，為世界各國創造更多需求。習近平指出，我們將更加積極地參與國際分工，更加有效地融入全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，更加主動地擴大對外交流合作。凡是願同中國合作的國家、地區、企業，我們都會積極開展合作。

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