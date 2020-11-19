美股18日走跌，道瓊指數下挫344.93點，連帶台股19日雖開盤小漲1.97點，再度攻上歷史新高，來到13,785點。惟隨大型權值股走跌，拉低加權指數，盤中小跌逾30點，跌幅0.28％。

近期頻頻創高的護國神山台積電，開盤再衝上達499元，惟逼近500元大關賣壓仍沉重，股價隨即由紅翻黑，至盤中下跌5元，跌幅達1.01％；股王大立光股價同樣開高走低，股價一度下殺至3,505元，下挫45元；鴻海股價則跌至82.7元，下跌0.5元，回測五日均線尋求支撐，整體電子類股指數跌幅一度擴增至0.59％。

台股權值股漲勢休息，惟部分中小型、低基期個股表現活跳跳。太陽能族群股價19日再度群起上攻，其中指標股元晶約10點30分即鎖住漲停板，股價睽違十天再度突破月線。達能、新晶投控股價亦上揚逾半根漲停板。茂迪、碩禾、聯合再生盤中漲幅則界於2～5％之間。

(工商 )