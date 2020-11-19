倫敦智庫發表的報告稱，中國大陸海軍規模巨大而且擁有複雜技術的第四代055驅逐艦是人民解放軍海軍水面戰鬥艦船隊能力的標誌，「性能超過美日」。已經服役的055驅逐艦排水量達1萬2000噸，被北約稱為刃海級巡洋艦。數年前第一艘055驅逐艦下水時被英語媒體稱作亞洲最大的水面戰艦（航母和兩棲攻擊艦除外）。

英國國家廣播公司BBC引述英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）的海軍研究員西德哈特•考沙爾（Sidharth Kaushal）在10月撰寫的報告說，中國大陸海軍的055驅逐艦體型遠大於052D驅逐艦，而且廣泛採納了新技術。

按照大陸海軍的說法，055驅逐艦是「中國海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦」。但考沙爾認為，這種新型驅逐艦還不能算作改變遊戲規則的武器。

他在報告中說，從中國大陸造艦歷史發展看，055驅逐艦可以算作中國大陸部署的新一代高質量第一線水面戰鬥艦艇，通過它可以了解中國大陸對未來戰爭的理解，以及中國大陸為提高在未來戰爭環境中艦隊的有效性所做的努力。

英國智庫報告說，大陸海軍的055雖然被稱為驅逐艦，但其排水量和能力接近美國海軍的提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga）。這種排水量1萬2000噸的戰艦裝備了112個垂直發射單元，使其可以發射更多數量，更大型號，射程更遠的進攻和防禦型導彈，加強了應對不同威脅的能力。

該艦的導彈發射系統支持熱發射和冷發射兩種模式。報告認為，垂直發射系統裝備射程為400公里的「鷹擊-18反艦巡航導彈」使055具有比目前同類艦艇更遠的打擊能力。另外055的垂直發射系統還可以裝備「魚-8火箭助飛反潛魚雷」和「長劍-10中遠程對地巡航導彈」。

055驅逐艦具超過美國海軍提康德羅加級巡洋艦、日本海上自衛隊金剛級驅逐艦和愛宕級護衛艦的質量優勢，諸如隱身性提高和更先進的傳感器功能。055驅逐艦裝備的346B型主動有源相控陣雷達（346B AESA）在精確度、反探測和反干擾方面都優於使用諸如洛克希德馬丁生產的3D雷達那樣「被動無源式」（PESA）雷達。

報告認為，如果055將來改進型裝備了磁軌炮和東風-21D反艦彈道導彈，其水面火力就有了根本性改進。將來這種萬噸驅逐艦可能作為未來解放軍航母戰鬥群的關鍵部分。

(中時 )