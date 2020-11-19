年底大型聚會及活動 高鐵宣布4個周五加開班次 11:162020/11/19 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本周五起連續4個周五加開南下班次。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應年底周末各地舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求，台灣高鐵公司今日宣布，決定連續4個周五增開班次，後天星期五凌晨開放預售11月20日及27日南下各增班列車1班，並於21日周六開賣12月4日、12月11日周五個增開3班次的車票。 高鐵提醒旅客，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。 (中時 ) #飲食 #班次 #口罩 #高鐵 #年底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發中國家提議 免除新冠疫苗專利保護 04:102020/11/19 全球財經 長榮航太減資 長榮航23.8億進帳 04:102020/11/19 證券．權證 玉山金永續典範企業 6連霸 04:102020/11/19 金融．稅務 人幣升勢驚人 進入6.5時代 04:102020/11/19 產業財經 中市府啟動捷運 打造公園綠地 北屯人口移入大增 00:512020/11/19 寶島 5年及10年券雙創新低 台債殖利率續下探 多頭續航到年底 04:102020/11/19 財經要聞 台彩威力盃全國少棒賽 12月3日開打 04:102020/11/19 投資理財 有望月減4公斤 優減442飲食法大公開 09:002020/11/19 健康 攻歐美試劑 泰博賺年底紅包 04:102020/11/19 證券．權證 卜蜂Q3獲利靚 全年營運戰高 04:102020/11/19 證券．權證 生活熱門新聞 牛肉麵風波周玉蔻抵制失敗再吐驚天6字 宅神：辣台派終於瘋了 - 生活 不是洗廁所？馬桶旁噴槍真實用途 網驚：誤會好多年 - 生活 冷凍水餃界霸主是誰？眾人狂推「大哥牌」餡多爆汁 - 生活 「沒有強拿肉要灌大家嘴」 陳時中：美豬牛未查廠元旦仍開放 - 生活 台中捷運怎麼玩？沿線景點曝光 網一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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