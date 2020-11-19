因應年底周末各地舉辦大型聚會及活動，有較高旅運需求，台灣高鐵公司今日宣布，決定連續4個周五增開班次，後天星期五凌晨開放預售11月20日及27日南下各增班列車1班，並於21日周六開賣12月4日、12月11日周五個增開3班次的車票。

高鐵提醒旅客，進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並佩戴，乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

(中時 )