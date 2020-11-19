桃園市63歲周姓男子不滿49歲劉姓女友和其他男人曖昧，18日持刀將其刺死。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

桃園市周姓男子懷疑女友和其他男生接近，刺女友兩刀導致不治，不過周男事後已經投案。(警方提供／賴佑維桃園傳真)

桃園市63歲周姓男子不滿49歲劉姓女友和其他男人曖昧，18日2人吵架後，周在和平路大街上趁著酒意勒住女友脖子朝其痛毆，更拿水果刀刺朝女友胸部、腹部後逃逸。劉女送醫後不治。周男逃回三峽住處才向警方投案，警詢後依殺人罪嫌送辦。

周男18日下午2時30分許，不滿女友和其他男人曖昧，因此和女友吵架。喝了酒後的周，不顧街上眾人目光，用手勒住女友脖子將其往牆壓制，並朝其痛毆，女友雖然有掙扎，但力氣不敵。周又拿出事先預備的水果刀，往女友胸部、腹部各刺一刀後逃逸。路人見狀連忙通報119前往救援，但劉女傷勢過重，送醫後仍不治。

周男行凶後逃回三峽住家，但待了2個小時自知難逃法網，自行到三峽分局二橋派出所投案。據了解，周坦承殺人，稱不滿女友和其他男人有曖昧，18日找她理論，因自己有喝酒，才會氣不過拿刀刺她。警方表示，接獲報案立即成立專案小組掌握周男身分，並向檢方聲請拘票，不過周已經自行投案，警方詢後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官訊後已向法院聲請羈押。

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(中時 )