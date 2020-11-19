NCC拒絕讓中天新聞台換發新執照，中天面臨被關台命運，對此國民黨革實院「野台」製作人練鴻慶質疑，政府如果把中天關了，要怎麼撐香港？

練鴻慶在一篇刊登於風傳媒的投書中指出，從跟政府唱反調的角度看，香港蘋果日報與台灣中天電視相似，而雖然北京當局已推出「港版國安法」，香港警方也對黎智英本人展開調查，但是至今蘋果日報在香港仍可以正常出刊，香港還是維持言論自由的框架。

練鴻慶表示，由此可見，香港政府想動媒體仍必須「師出有名」，因為蘋果日報是香港維持「一國兩制」的招牌。然而如今連號稱保障言論自由的台灣政府都可以關掉媒體，未來就算港府把蘋果日報關了，國際社會要如何介入批評呢？

練鴻慶提醒，民主是是台灣要「撐香港」最有力的後盾。如果台灣的民主表現得夠好，能夠讓大陸與香港地區羨幕，就有機會影響到對岸當局。但現在民進黨的所作所為，卻背道而馳，打著反共的名號違法濫權、控制媒體，這樣到底是在對抗中共，還是在幫中共呢？

(中時 )