今年5月總統府一份遭駭密件流出，披露蔡英文總統與行政院長蘇貞昌討論國家通訊委員會（NCC）人事案過程，其中，蘇的幕僚分析，2位新委員人選色彩偏綠「可以配合處理中天」，如今NCC做出中天新聞台不予換照決定，與密件不謀而合引發質疑。面對外界質疑，民進黨立委裝傻，「有這樣的密件嗎？」當初總統府已經嚴正否認，現在把換照案結果與總統府密件扯在一起，不僅是倒因為果，更是一種政治解讀。

今年5月跑總統府記者E-MAIL信箱連續接到夾有總統府內部密件的信函，指控蔡政府正在進行政治分贓，其中包含蔡總統與蘇揆討論NCC人事案，蘇幕僚分析，3位新任委員中，一位是現任主祕，另外2人是媒改學者，色彩偏綠，可以配合處理中天，當時總統府否認相關內容，如今換照案結果與密件相似，不禁讓人聯想NCC委員是照劇本演出。

對於總統府密件與換照結果不謀而合，民進黨立委陳亭妃今於立法院面對媒體詢問，先是回答「有嗎？有這樣密件嗎？」接著又說基本上這是政治化解讀。另名不具名綠委則說，把總統府疑似密件外洩跟換照案結果扯在一起，根本是倒因為果。

外界也質疑，中天新聞台長期監督批判政府，此次換照案讓民進黨政府撿到槍，綠委蔡適應說，NCC評估新聞台能不能獲得執照有很多要件，相信NCC本於專業，其做出的決議，任何人、政黨不能當成政治操作，如果當政治操作，就是用有色眼光看NCC。

陳亭妃認為，中天新聞台換照案歷經聽證會、開會審議，大家還能尊重NCC獨立，但還是請NCC對外說清楚沒換照理由，當初馬政府附帶的4條件，哪些環節沒做到，這比較重要，才不會被政治化。

(中時 )