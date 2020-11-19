一名台師大研究生黃彥傑出借33張日治照片供高雄女中做數位珍藏，不料，時隔一年後，校方竟聲稱照片已遺失，願以賠償金的方式作為賠償，事件躍上新聞版面，引發外界議論。 今（19）日凌晨黃彥傑於臉書發文指出，將向雄女求償新台幣1元，並表示希望以不影響雄女教學、行政下，親自找回其照片，若找不回，下周三將前往高雄地方法院按鈴提告，並強調自己絕對不會和解。

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黃彥傑去年7月間，將33張珍藏的日治時期借給高雄女中，當下便要求校方掃描後就必須將照片歸還，不料，雄女卻聲稱照片不見了，當時校長秘書更表示「忘記相片放在哪裡」為由，至今相片仍未歸還， 直至本月12日雄女才又表明「照片已被學校弄丟」。黃彥傑不滿，校方人員想以私下和解之方式，賠償當初他所購買照片之費用，但他認為，最初之意只是想「出借」，並無「買賣」的想法，因此回絕。

15日，雄女校長林香吟向黃彥傑表示歉意，並指派秘書前往新興分局備案，請求警方協助尋回。黃彥傑於今凌晨再度於臉書發文指出，因為太想追回那些照片，「希望在不影響雄女教學的、行政下為前提，進入校園可能疑似放照片的地方尋找回我的照片。」他也表示願意在相關人員的監督下進行，因為他覺得再多的錢都找不回照片，同時向雄女求償1元。

他認為「照片的價值對我來說無價」，歷史無法秤斤論兩，文物的價值在於他乘載土地的歷史與人民的記憶，1元雖然小，代表的價值卻是無比的大。另外，他也要求雄女必須捐給「打狗文史再興社會」16.5萬元，且必須是以且必須是發自學校自有存款，或是編列預算，不得對外募款等。

大家好，是我黃彥傑啦，大家都熟了，就叫我YJ吧。 這邊謝謝兩位律師幫我的協議書，在此對吳律師與黨律師提出十二萬分的敬意與謝意。 這是我給雄女的協議書，當然是跟律師討論過的，不過因為我自己也有點太想追回那照片，所以我這邊以下說： 一、如果在... 由黃彥傑發佈於 2020年11月18日 星期三

由於事發以來，雄女以多種理由告知「照片不見」，他認為自己必須強硬，因此他表示「我不會和解」，更認為，此次的事件錯全在雄女、雄女卻沒有負擔相對應責任的心，因此也希望藉此可以讓雄女也好、更多不對歷史重視的人也罷，讓他們學到教訓。

(中時新聞網)