相隔3年多時間，「西班牙金童」盧比歐還是重新回到自己NBA生涯發源地灰狼了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日爆料，灰狼用今年第17順位選秀權，去跟雷霆換回盧比歐，以及今年第25、28順位選秀權，這筆交易相當讓人意外。

2009年選秀第5順位被灰狼選上的盧比歐，直到2011-12年球季才去灰狼報到，隨後待在灰狼打了6年，2017年夏天被灰狼交易爵士，僅待兩季就被爵士換去太陽，這次太陽更加無情，只讓他打了上季，就用盧比歐去跟雷霆換回保羅。

太陽高層如此無情的做法，造成盧比歐相當不滿，畢竟他上季場均13.0分、8.8助攻與4.7籃板表現還算傑出，也是太陽能在今年奧蘭多復賽期間能拿8戰全勝戰績的關鍵功臣之一，只是恐怕連他也沒想到，都還沒去雷霆報到就被換回灰狼。

只是盧比歐重返灰狼的心情勢必相當複雜，畢竟灰狼已有明星後衛羅素，還在今年選秀會上用狀元籤挑來控球後衛愛德華茲，盧比歐的上場或發揮空間明顯將會受到擠壓，至於這個第17順位選秀權，灰狼選擇塞爾維亞前鋒波庫塞夫斯基送去雷霆。

(中時 )