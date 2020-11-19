交通部觀光局昨（18日）公布「台灣經典小鎮3.0」獲選小鎮，雲林縣有斗六市、口湖鄉入選，前兩年已有北港鎮、虎尾鎮、古坑鄉入圍。
觀光局2019年開始評選台灣經典小鎮，雲林縣北港鎮入圍；2020年有虎尾鎮、古坑鄉入圍。
觀光局定位2021年經典小鎮為「台灣自行車旅遊年」，雲林縣斗六市、口湖鄉入選。
文化觀光處長陳璧君指出，四湖鄉三條崙自行車道有「黑森林步道」美名，非常適合全家親子自行車共遊，途經椬梧滯洪池、成龍溼地、四湖萡子寮喔熊藝術村，可體驗討海人的日常、魚塭、濕地風情，還可大啖海味與在地美味。
陳璧君說，斗六市雲林縣治所在地，也是老欉文旦的生產重鎮，參訪景點有太平老街、雲中街文創聚落、行啟記念館、湖山水庫、湖山寺、石榴車站等，斗六往古坑的「綠色運動休閒鐵馬道」可穿梭農田到古坑綠色隧道。
陳璧君表示，根據交通部觀光局統計數據顯示，今年1月至8月到雲林縣的觀光人次飆升六都外全國第一，今年觀光人次到十二月底可望首度超越1000萬人次，歡迎全國民眾騎著單車挖掘雲林之美。
(中時 )
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