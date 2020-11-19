住展雜誌19日公布最新統計，北台灣新成屋、預售屋新案每1戶平均開價，房價大多往上攀升，北北桃竹都會區，每戶平均總價不到1千萬元的區域正快速減少，今年只剩下13個，且多為蛋殼區，連淡海房價現在也快買不到總價1千萬元以下。年輕恐換絕情！房市首購族要買房，恐怕將只能退到蛋殼區才買得到。

調查指出，尤以台北市最高1房4,595萬元最高，其次是新北市的1,720萬元，桃園則以1,203萬元居第三。

住展雜誌研發長何世昌表示，在房價持續上揚的情況下，年輕人買房真的很辛苦；因首購族預算相對有限，大多在千萬元左右，以往還能買到蛋白區的新建案，現在連蛋白區都成為奢求、恐怕必須退到蛋殼區了。

由於房價持續反彈的影響，今年各縣市新建案每戶平均總價幾乎全面上揚，總價上揚最多的是台北市，今年平均總價高達4,595萬元，比去年的3,681萬元增加914萬元；總價上揚幅度最大的為基隆市，今年平均總價突破千萬元、達到1,049萬元，比去年成長25％。

新北市、桃園市與新竹地區的新建案每戶平均總價也連袂走升，增加幅度從4％多到7％多不等。每戶平均總價唯一下跌的是宜蘭縣，今年降至915萬，比去年減少38萬元、年減幅約4％。

何世昌分析，如果購屋預算在1千萬元左右的首購族，現在能買到哪裡的新房子？數據顯示，今年北北桃竹等地新建案每戶平均總價在千萬以內的行政區，新北僅剩金山、八里、三峽，桃園是觀音、新屋、龍潭、大溪、大園與龜山，新竹則是湖口、新豐、竹東與關西等十三處。

何世昌指出，高房價從蛋黃區往蛋白區蔓延，蛋白區逐漸淪陷。

(工商 )