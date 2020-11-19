一般人如果在困難時遇到有人願意伸出援手幫忙，都會把對方的恩情記住，有機會再報答對方。但也有些星座不是如此，星座運勢平台「星座喲」分享，以下5個星座很可能會不顧往日恩情，甚至做出恩將仇報的行為！

▍第五名：雙魚座

雙魚座平時還是會顧往日恩情的，但雙魚太容易情緒化，在他被感性影響的時候，迷迷糊糊之間就可能會不顧恩情而恩將仇報。

▍第四名：白羊座

白羊座的個性很熱情，但做事比較衝動，在情緒上來的時候說話都不經大腦，很容易不顧恩情講了一些傷人的話，就算對方過去對自己有恩也可能如此，

▍第三名：射手座

射手雖然平常滿理性的，但遇到在乎的事情還是可能感情用事，當他衝動的時候是不管對方對自己有沒有恩情的。

▍第二名：巨蟹座

巨蟹座最重視自己的家庭，如果對方惹到這個底線，就算過去對巨蟹有再大的恩情也沒有用，他一定直接爆炸。

▍第一名：摩羯座

大部分的摩羯面對自己的利益時，基本上不顧情面，也無論親情如何，甚至是爸媽都可以不顧，擅於動心機的他們，甚至很可能會恩將仇報。

(中時新聞網)