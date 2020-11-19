中天新聞台。（中天提供）

國民黨革實院長羅智強今早在臉書發文，回顧10月中詢他開第一槍爆料「中天關定了」，提醒大家，後來包括陳水扁、呂秀蓮等民進黨前輩都說重話要捍衛新聞自由，但蔡英文、蘇貞昌聽見了這些聲音，卻還是照關不誤，這是什麼樣的囂張？這是什麼樣的蠻橫？「台灣民主」在蔡英文執政下，這四個字已成了最大的笑話。

羅智強說，10月13日他接到深喉嚨的爆料，為了提醒大家台灣危在旦夕的新聞自由，他開了第一槍，鳴槍示警「中天關定了」；而昨天11月18日NCC做出決議中天確定關，有網友說他「神預言」，他一點都不滿意這100％準確的預言，而是為台灣新聞自由之死，感到悲哀。

他說，他不只開這第一槍，他自掏腰包出了20輛新聞自由公車跑行政院，也聯合了全球14個城市出了14輛新聞自由公車，還聽從柯文哲建議加碼1輛20路的公車邀柯文哲一同搭車，宣示捍衛新聞自由。

羅智強指出，在他開了第一槍之後陳水扁前總統出來說重話，他任內不關新聞台，台灣不能只有一種聲音；呂秀蓮前副總統也出來說重話，許多民進黨的前輩也出來說重話，台灣有過半民眾皆反對關中天，為舉起這面旗，開這第一槍就是要召喚社會，捍衛新聞自由的聲音。

羅智強大歎，但蔡英文、蘇貞昌聽見了這些聲音，卻還是照關不誤，這是什麼樣的囂張？這是什麼樣的蠻橫？「台灣民主」在蔡英文執政下，這四個字已成了最大的笑話。

(中時 )