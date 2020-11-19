香港民主派前立法會議員許智峯、陳志全及朱凱迪18日被警方拘捕，因涉今年5月及6月立法會審議國歌法時潑臭液抗議，被控《立法會（權力及特權）條例》（下稱特權法）的藐視罪及《侵害人身罪條例》，稱其「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」罪，案件19日中午開庭。對於首度有議員因議會抗爭行為被控侵害人身罪，3民議員斥政府「打壓異見者無所不用其極」，香港民主黨主席胡志偉批評警方濫捕及濫告，事件亦引起歐盟駐港澳辦事處關注。

主黨許智峯、陳志全及議會陣線朱凱廸18日早上被警方上門拘捕，下午獲准保釋，案件將於19日午在西九龍裁判決法院開庭。3人被指今年6月4日在立法會會議「引起或參加任何擾亂，致令立法會的會議程序相當可能中斷」，被控特權法第17條「藐視罪」及侵害人身罪條例第23條「意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而向他人施用有害物品」，當日立法會三讀國歌法，三人先後潑臭液抗議，陳志全及朱凱迪曾各持一瓶液體衝向主席台抗議，有液體灑潑在地，傳出臭味，會議暫停4小時，陳志全事後稱因「保安阻我」，液體才打翻在地；朱凱迪曾說所潑的是有機肥料。

許智峯另涉今年5月28日立法會審議國歌法二讀期間用腐爛植物抗議，被控藐視罪及施用有害物品罪，其中被指當日在會議廳內「意圖使香港立法會主席梁君彥受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品」。當日許智峯手持一袋腐爛植物走向主席台抗議，被保安包圍時將植物放在地並踢前，場內傳出濃烈異味致會議暫停，事後許智峯解釋一國兩制、制度與法治已腐爛，所以希望令梁君彥及建制派「感受腐爛的滋味」。

依香港法律，藐視罪可判罰1萬元及監禁一年，施用有害物品罪最高可判囚3年。陳志全稱被捕是意料之內，但沒想到被控侵害人身罪，斥政府「打壓異見者無所不用其極」、「窮追猛打」，他表示當時沒意圖傷害任何人，只想抗議梁君彥限時辯論。

梁君彥被問及此事時表示，一切交由警方處理。5月28日聞到臭味不適嘔吐並需入院注射抗敏藥的建制派前議員陳凱欣說，相信警方是經調查和蒐證後才選擇以現時條例控告3人，至於應否由警方介入立法會的事，她稱秘書處報警是因為有人不適，亦不知惡臭物是否有害，這並非立法會或秘書處能處理的「家事」。

胡志偉批評警方濫捕及濫告，強行將議會的政治問題，引用原本是保護議員的特權法控告議員，甚至羅織罪名，引用侵害人身罪令議會抗爭行為要負上刑責，政治問題無法政治解決，歐盟駐港澳辦事處稱會密切跟進並關注此事。

(中時 )