新北土城國三少女14日留下紙條說要去新北耶誕城後失蹤4日，警方展開搜索、調閱上百支監視器畫面後，在昨天（18日）發現找到少女，原來她14日坐上男網友的機車前往該男位在萬華區租屋的地下室，警方找到少女時見她一派輕鬆，忍不住訓斥她「妳爸媽煩惱的要死，妳都沒要沒緊、逍遙自在！」

少女父母一連4天找不到女兒，擔心到吃不下、睡不著，還在臉書發文向女兒喊話，「孩子，快點回家，很擔心你！」土城警方經歷2天搜索，調閱了上百支監視器畫面後，掌握到一輛可疑機車，發現少女失蹤當晚聯繫了莊姓少年前來接她後，2人一路往台北方向前行，最後被帶進萬華區一處民宅地下室。

父母急壞、警全力搜尋 副所長怒斥失蹤國中女：妳沒要沒緊耶

警方到萬華租屋處找到少女和莊男，要將兩人帶往派出所時，金城派出所副所長在車內訓斥少女，他說「他（莊姓少年）凌晨去載你，你是被鎖在外面？」少女回應，「嘿阿，我就不知道怎麼辦！」表情一派輕鬆，副所長說，「妳爸媽煩惱的要死，妳都沒要沒緊、逍遙自在！」另名員警也說，「（妳父母）還請我們來找你！」

警方透露，少女當日因為返家時已經超過門禁時間，家門被反鎖，無法進入家中，所以才會請少年來接她。莊姓少年坦承與少女發生性關係，遭少女父母提告妨害性自主。

(中時新聞網)