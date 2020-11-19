美國共和黨籍聯邦參議員圖米（Pat Toomey）呼籲，美國政府應該邀請蔡英文總統訪問華府，建立美台政府高層常態性往來。外交部發言人歐江安今天表示，關於蔡總統訪問華府一事，外交部目前沒有這項規劃。

華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）18日舉辦「挑戰時期下的美台夥伴關係」的線上研討會。圖米表示，美方能增強對台外交支持，建立政府高層間常態性往來，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）就是很好的範例，美國也應該作為東道主邀請蔡總統訪問華府。

圖米進一步表示，美方也應進一步推動美台經濟關係，特別是在貿易方面，他本週將在參議院提出支持美台自由貿易協定的決議案。

歐江安說，台灣跟美國在各層級各領域友好往來一向是外交工作的重點，但是關於蔡總統訪問華府這點，外交部目前沒有規劃，我國政府會以務實態度，穩健深化台美各領域實質夥伴關係。

歐江安又說，政府相關部會也會合作，積極推動各項讓台灣能和國際社會接軌的經貿政策，從各領域累積台美貿易協議的正面能量。

(中時 )