《Pokémon GO》訓練家們快看！開發商Niantic宣布《Pokémon GO》將自2020年11月1日起進入全新階段，不僅將改變訓練家升級方式的方式，遊戲中還會加入全新「四季」模式。在此同時，來自卡洛斯地區的寶可夢即將在《Pokémon GO》中登場！

在新冠肺炎（COVID-19）疫情影響下，以鼓勵玩家走出家裡，向外探索世界為初衷的《Pokémon GO》手遊，也在今年面臨不少挑戰，不僅有多地、多場次的社群日（Community Day）活動被迫取消或延後，也加入了遠距離團體戰、遠距離團體券，或是短時間內縮短孵蛋距離、放大感測Pokémon Stop的範圍等等，來讓訓練家們在疫情陰霾下也能保持遊戲的樂趣。而在陪伴訓練家們揍過四年美好的日子後，官方宣佈將讓《Pokémon GO》走入全新時期，推出了Go Beyond計畫。計畫內容包含多個層面，一起來了解，

GO Beyond: The Pokémon GO journey continues beyond

一、重新設計的升級系統即將登場；等級上限將提升至50

《Pokémon GO》一直以來訓練家等級最高都是40集，達到了之後無法再像上升級。Niantic宣布的Go Beyond計畫之一的內容，就是首次調整升級系統，也讓升級變得更加有趣、更簡單，並將等級上限調整至50級。計畫的內容相當豐富，包含2020年11月30日（星期一）開始，捕捉、進化、孵化寶可夢、解鎖寶可夢圖鑑和進行更多活動時可以獲得更多的XP。且2020年12月31日（星期四）23:59前升至40級，就能獲得限時調查、獨家暴鯉龍帽及榮耀四十獎牌等其他獎勵！為了協助你更快升上40級，台灣時間2020年11月19日清晨起至2020年12月31日23:59止，捕捉寶可夢時可獲得的XP將會加倍。而跨越至40級的訓練家們，每一級都有特別的升級課題，你必須先完成這些課題才能升上下一級，升級課題可參考Pokémon GO官方部落格。

二、用全新的四季系統體驗Pokémon GO

官方指出，透過過往他們所舉辦的活動中，他們從中瞭解到哪些內容讓訓練家萬分期待，因此希望能在全新的「四季」模式中活用至今學到的一切經驗。官方部落格指出，隨著現實世界春夏秋冬的更迭，《Pokémon GO》世界裡的季節也會每三個月就會有一次變化，具體會包含特定寶可夢在野外、蛋和團體戰中出現的機率將會提高、四季鹿會因所在的半球不同而出現不同的樣子，還會推出和季節相關的活動。每個季節都會有新寶可夢加入超級進化的行列，部分超級進化寶可夢可享有短暫的攻擊加成，當超級進化寶可夢處於攻擊加成狀態時，牠的CP會上升。

三、來自卡洛斯地區的寶可夢即將登場

訓練家們已經在《Pokémon GO》遇過來自關都、城都、豐緣、神奧、合眾地區的寶可夢。卡洛斯地區的寶可夢將在12月2日隆重登場！包含哈力栗、胖胖哈力、布里卡隆、火狐狸、長尾火狐、妖火紅狐、呱呱泡蛙、呱頭蛙、甲賀忍蛙、掘掘兔、掘地兔、小箭雀、火箭雀、烈箭鷹、小獅獅、火炎獅、鑰圈兒（只會在法國出現）等。

四、友情12天活動起跑

《Pokémon GO》從2020年11月19日（星期四）清晨～2020年11月30日（星期一），將舉辦「友情12天」的一系列超有趣活動，各位有機會在活動中獲得各式各樣的獎勵。在GO Beyond更新結束後，各位將可以在社群日等各種活動裡活用這次的獎勵喔！活動內容包含（2）活動期間內開啟友情禮物、交換寶可夢、一起參加團體戰、道館對戰或訓練家對戰可更快速地提升友誼等級。（2）和朋友一起參加團體戰時，可獲得攻擊加成。只要在商店裡購買「遠距團體戰入場券」，那不管你身在何方，都可以和朋友一起參加團體戰！（3）在團體戰中獲勝時可獲得的XP將會比平常多。（4）每天可開啟更多友情禮物。

台灣時間2020年11月19日清晨起至2020年12月31日23:59止，捕捉寶可夢時可獲得的XP將會加倍。這條規則是為了讓更多使用者有機會在台灣時間2020年12月31日（星期四）23:59前升至40級，並且能獲得限時調查、獨家暴鯉龍帽及榮耀四十獎牌等其他獎勵！訓練家們千萬不要錯過這個機會！

(科技)