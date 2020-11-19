南亞科(2408)預期本季市況趨於穩定，近期在三大法人合力買超下，股價維持高姿態整理之格局。外資近三天買超達2.8萬多張，投信近五日買超3260張，自營商近三天買超2417張，帶動本周股價持續上攻。

南亞科表示，中美貿易紛爭與COVID 19疫情影響前三季DRAM需求，展望第四季需求趨穩定。長期來看，資料中心、5G、網通、人工智慧、遠端工作教學等將成為帶動DRAM產業長期發展的主要動能。

隨著第三季供應商庫存水位持續下降，供應商資本支出保守，2021年上半年供給成長有限，有助價格穩定。需求方面，第四季各大手機廠推出5G新機爭取市佔增加DRAM需求；伺服器在第三季因庫存過高影響需求，價格下跌。預期第四季伺服器DRAM庫存調整及新處理器推出後，將重啟採購動能。至於PC商用筆電及Chromebooks受惠遠端工作及教學出貨成長，Chromebooks需求能見度到明年第一季。

另外，南亞科致力永續發展，今年一口氣拿下台灣企業永續獎7個獎項，共獲得「台灣TOP50永續企業獎」、企業永續報告「白金獎」、「創新成長獎」、「資訊安全獎」、「供應鏈管理獎」、「社會共融獎」及「氣候領袖獎」7個獎項。

南亞科總經理李培瑛表示，將持續以「創造長期價值」、「緊密夥伴關係」與「實踐正向影響」3大策略，實踐公司「智慧世代．最佳記憶體夥伴」的中心思想。

因應全球氣候變遷與永續發展局勢，南亞科產品開發導入生命週期思維與綠色設計，研發高效率低耗能的環境友善產品，銷售比重已逾7成，銷售的低耗能動態隨機存取記憶體（DRAM），協助消費者年省約4億952萬度電，減碳量等同於561座台北大安森林公園的吸收量。

(時報資訊)