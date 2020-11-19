資訊軟體業廠-叡揚資訊(6752)前10月合併營收為8.48億元，年成長11.46%，叡揚資訊將於11月20日起至24日止競價拍賣，競拍底價為50元，公司預計於12月10日上櫃掛牌。

叡揚資訊主要業務以自行開發之企業e化應用軟體為主，其中隸屬該產品線之「Vitals ESP 企業知識協作平台」，協助企業彙整知識資訊建立不可或缺的內部知識庫，讓企業數位轉型無縫接軌，並得以留下寶貴的傳承軌跡，客戶包含製造業如：世界先進(5347)、先豐通訊等；政府及國營事業單位如：台北市政府、台灣國際造船等、金融業、食品業、流通業等。為了更貼近客戶需求，更以此為底開發出合規管理系統，發展為醫院評鑑系統並推廣至全台7成5的醫學中心(包含：台大、北中南榮總等)，該公司解決方案及高規格資安管理深受市場信賴。

叡揚資訊前3季稅後盈餘為7225萬元，每股盈餘為2.99元，累計前10月合併營收為8.48億元，年成長11.46%。

為配合初次上櫃前現金增資發行新股，叡揚資訊將於11月20日起至24日止競價拍賣，預計1800張採競價拍賣，競拍底價為50元，每標單最低為1張，最高230張，該公司預計12月10日正式掛牌上櫃。

(時報資訊)