宏達電(2498)今(19)日宣佈與東部教育重鎮國立東華大學簽署產學合作備忘錄，打造東台灣首間VR人才培育中心，共同推動高等教育深耕計畫，落實教學創新、發展大學多元特色與領域研究。

台灣區總經理陳柏諭說，5G世代的來臨將帶動產業的快速變遷，未來市場對於VR/AR/MR/XR人才需求將大幅增高，而隨著全球VR生態圈發展更趨成熟及疫情影響，未來的工作與生活型態正迅速轉化中，而虛擬實境是實現新工作與生活型態的關鍵。HTC瞭解處於全球VR領導地位所肩負的責任，需積極培育虛擬實境人才，與國立東華大學合作成立東台灣第一間VR人才培育中心，建置高端教學環境，提供專業技術資源與指導，厚植VR研發實力。

國立東華大學校長趙涵捷指出，虛擬實境技術發展一日千里，國內在5G網路佈建的部份也逐步成熟，這兩件事情意味著虛擬實境將能夠為人們帶來全新且具革命性的資訊交換體驗。趙涵捷說，與HTC合作成立首間大專院校VR人才培育中心，將由課程設計與人才培訓開始，蓄積開發及研究能量，中長期將整合中心培訓的人才及本校跨域科研的能量，一起為台灣人才培育貢獻一份心力。

(時報資訊)