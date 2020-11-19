美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）周三公布，上周（截至11月13日）美國原油庫存增加80萬桶，超出市場預期的增加10萬桶，但遠少於美國石油協會（API）周二公布增加420萬桶。此外，EIA公布庫欣原油庫存增加120萬桶，上周汽油庫存增加260萬桶、蒸餾油庫存減少520萬桶。

2.美國商務部公布，10月新屋開工數月增4.9%，以年率計為153萬戶，超出市場預期的146萬戶。10月建築許可數與上月持平，以年率計為154.5萬戶，低於市場預估的156萬戶。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下滑0.3%，較前一周的跌0.5%放緩。30年期固定抵押貸款利率為2.99%，略高於前一周的2.98%。

4.雖然全球疫情急升，但美國製藥大廠輝瑞再度發布有關新冠疫苗試驗的好消息，在避險情緒降溫下，周三美元連跌第5個交易日，尾盤美元指數0.1%，報92.31，盤中最低跌至92.21，創11月9日以來新低。

5.輝瑞周三宣布與BioNTech研發的新冠疫苗臨床試驗最終結果顯示，該疫苗的有效率達到95%，且最快12月在美國施打，因避險需求下滑，周三金價連跌第2天，紐約12月期金收跌11.2美元或0.6%，為每盎司1873.9美元。現貨金收跌0.45%，為每盎司1871.5美元。

6.疫苖開發再傳捷報，以及市場看好石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+將延後明年初的增產計畫，周三紐約期油收漲39美分或0.9%，為每桶41.82美元。倫敦布蘭特期油收漲59美分或1.4%，為每桶44.34美元。

(時報資訊)