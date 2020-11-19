上(18)日未能守穩睽違29年半的26000點大關後，日經225指數早盤開低約百點，因市場擔心新冠疫情風暴再起，投資人拋售持股，交易約半小時，指數一度跌近200點。之後，日經指數一直都在平盤以下整理。日經225指數早盤收25566.93點，下跌161.21點，跌幅0.63%。東證一部指數早盤暫收1716.3點，下跌4.35點，跌幅0.25%。

最新統計，18日日本單日新確診人數高達2203人，不僅首次突破2000人，也是繼14日才有1735位確診者後，再次創下新紀錄。北海道要求札幌市民避免外出，投資人擔心疫情擴大會影響經濟發展，才影響日經早盤表現。不過，截至17日前11個交易日，日經累計漲點已逾3000點，也讓投資人卻步，紛紛先下車故出現獲利了結賣壓。

股價才剛創下14.5年新高的愛德萬測試(Advantest)，早盤跌逾3%，新生銀行(Shinsei Bank)跌3.55%，阿爾卑斯電氣(Alps Electric)也跌近3.5%。日本製鐵(Nippon Steel)更是跌4.7%。

表現較佳個股，荏原製作所 (Ebara Corporation)漲2.25%，天田株式會社 (Amada Co.)漲1.2%，網路公司CyberAgent則大漲逼近4%。

(時報資訊)